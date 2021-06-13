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<a href="https://33live.ru/novosti/13-06-2021-na-sorevnovaniyax-pod-moskvoj-utonul-sportsmen.html" target="_blank">На соревнованиях под Москвой утонул спортсмен</a> - Во время соревнований по триатлону, который проходил в городе Бронницы Московской области на озере Бельское, утонул 42-летний спортсмен. Известно, что у мужчины были необходимые медицинские ..