Указ подписан накануне Дня России.

Накануне Дня России Владимир Путин присвоил руководителю ФСИН по Владимирской области Алексею Гиричеву звание генерала внутренней службы.Напомним, что он был назначен начальником исправительной системы региона чуть более года назад – 2 марта 2020 года.Алексей Иванович родился 3 августа 1975 года в Калаче Воронежской области. Окончил Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации, Российскую правовую академию Минюста, Академию права и управления ФСИН РФ.Свою службу в УИС генерал начал в 1996 году с должности младшего инспектора следственного изолятора. В 2011 году возглавил УСБ ГУФСИН по Иркутской области. С 2016 года - стал первый заместитель начальника ФСИН в Иркутской области. В марте 2018 года возглавил ведомство в Воронежской области.Награжден медалями «За доблесть», «За усердие» второй степени, «За усердие в службе», «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».