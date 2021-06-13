Специалисты Росстата подсчитали средние зарплаты россиян. Результаты оказались значительно ниже номинальных.

Специалисты Росстата подсчитали средние зарплаты россиян. Результаты оказались значительно ниже номинальных.Так, в 2020 году средний доход в России составил 32 422 рубля в месяц. После вычета налога — и того меньше: 13% налог снижает сумму, которую среднестатистический работник получает на руки, до 28 207 рублей. Это никак не соответствует озвученным ранее 50 тысячам рублей, которые якобы в среднем получают работающие россияне.Такие результаты Росстат смог получить благодаря использованию новой методики подсчета: специалисты выяснили размер не средней, а уже медианной зарплаты российских граждан. Отличие в том, что при вычислении средней зарплаты сумма доходов работников делится на их количество. В итоге из-за сильной разницы в зарплатах работников одного и того же предприятия, результат сильно отличается от настоящих доходов большей части сотрудников.Медианная зарплата, свою очередь, высчитывается как средний доход, при котором 50% сотрудников получает больше, а остальная половина — меньше. Таким образом медианная зарплата наиболее близка к реальным доходам работников.Кроме того, в статистику, наконец, были включены зарплаты работников не только средних и крупных предприятий, но и сотрудников малых компаний и людей, работающих на индивидуальных предпринимателей. Раньше статистики не учитывали их доходы, что ставило под сомнения корректность расчетов. Также теперь Росстат берет дополнительные данные из ФНС и Пенсионного фонда, что тоже повлияло на результат.