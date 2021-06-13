Дом будут сносить или ремонтировать. Губернатор Владимир Сипягин пообещал финансовую помощь из регионального бюджета погорельцам из Александрова. 12 июня в многоквартирном доме на улице

Дом будут сносить или ремонтировать. Губернатор Владимир Сипягин пообещал финансовую помощь из регионального бюджета погорельцам из Александрова. 12 июня в многоквартирном доме на улице Маяковского произошел крупный пожар на 900 квадратных метрах. По всей площади загорелась кровля пятиэтажного здания. Из дома было эвакуировано 86 человек, в том числе 10 детей. Обошлось без пострадавших. Сейчас здание