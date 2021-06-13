Граждане, зарегистрированные на сайте Госуслуг, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого электронного документооборота...

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что, воспользовавшись сайтом Госуслуги, можно оформить государственную услугу в электронном варианте.Граждане, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого электронного документооборота и для получения государственной услуги от МВД России без потери времени и качества. Большинство сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия.Услуги, предоставляемые МВД РФ на портале Госуслуг:- Госуслуги информационного центра (справки о наличии/отсутствии судимости, архивные справки, справки о реабилитации).- Госуслуги УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (регистрация транспортного средства, получение водительского удостоверения).- Госуслуга по добровольной дактилоскопической регистрации.- Госуслуги по вопросам миграции (получение паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, регистрация граждан).- Госуслуги Управления по контролю за оборотом наркотиков.- Госуслуги Центра лицензионно-разрешительной работы.Среди преимуществ получения услуг в электронном виде:- сокращение количества предоставляемых документов;- сокращение сроков предоставления услуг;- уменьшение финансовых издержек граждан;- экономия времени;- получение услуг в любом месте и в любое время;- получение скидки при оплате Государственной пошлины;- отслеживание процесса получения услуг в «Личном кабинете».Портал «Государственные услуги» доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации и ее представление.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31