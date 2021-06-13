Граждане, зарегистрированные на сайте Госуслуг, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого электронного документооборота...
УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что, воспользовавшись сайтом Госуслуги, можно оформить государственную услугу в электронном варианте.
Граждане, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого электронного документооборота и для получения государственной услуги от МВД России без потери времени и качества. Большинство сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Услуги, предоставляемые МВД РФ на портале Госуслуг:
- Госуслуги информационного центра (справки о наличии/отсутствии судимости, архивные справки, справки о реабилитации).
- Госуслуги УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (регистрация транспортного средства, получение водительского удостоверения).
- Госуслуга по добровольной дактилоскопической регистрации.
- Госуслуги по вопросам миграции (получение паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, регистрация граждан).
- Госуслуги Управления по контролю за оборотом наркотиков.
- Госуслуги Центра лицензионно-разрешительной работы.
Среди преимуществ получения услуг в электронном виде:
- сокращение количества предоставляемых документов;
- сокращение сроков предоставления услуг;
- уменьшение финансовых издержек граждан;
- экономия времени;
- получение услуг в любом месте и в любое время;
- получение скидки при оплате Государственной пошлины;
- отслеживание процесса получения услуг в «Личном кабинете».
Портал «Государственные услуги» доступен любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации и ее представление.
Пресс-служба УВД по ЗелАО
(499) 731-94-31