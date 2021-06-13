Злоумышленники посредством одного из мессенджеров в сети Интернет приобрели у неустановленного лица аккаунт для аренды автомобиля...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в угоне автомобиля каршеринга.Предварительно установлено, что злоумышленники посредством одного из мессенджеров в сети Интернет приобрели у неустановленного лица аккаунт для аренды автомобиля. После чего, используя мобильное приложение, получили доступ и открыли автомобиль «Ниссан Кашкай» стоимостью более 1 миллиона рублей, принадлежащий одной из каршеринговых компаний, припаркованный в Подкопаевском переулке. Затем завели мотор и совершили поездку по дорожно-транспортной сети столицы.В ходе несения службы сотрудники полиции на Покровском бульваре остановили угнанный автомобиль и задержали подозреваемых. Ими оказались 19-летний и 28-летний мужчины, приезжие из ближнего зарубежья.По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60