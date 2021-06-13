На вызов выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.

В городе Струнино Александровского района на улице Гоголя дотла сгорел дом №2.Из-за того, что вызов в пожарную охрану был совершён с запозданием, то к моменту прибытия подразделений МЧС пламя охватило всё жилище.Пожарные потушили огонь на площади 120 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.