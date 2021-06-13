В одном из магазинов на Городской улице продавец осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Инспекторами группы по делам несовершеннолетних МО МВД России «Троицкий» г. Москвы выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.Сотрудники полиции установили, что в одном из магазинов на Городской улице продавец осуществила продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Установлено, что ранее 52-летняя работница магазина уже привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57