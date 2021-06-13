Пострадавшего водителя пришлось извлекать спасателям. Около 8 утра 13 июня в Юрьевце у поворота на аэропорт автомобиль такси вылетел в кювет. Автомобиль врезался в дерево и получил серьезные

Пострадавшего водителя пришлось извлекать спасателям. Около 8 утра 13 июня в Юрьевце у поворота на аэропорт автомобиль такси вылетел в кювет. Автомобиль врезался в дерево и получил серьезные повреждения. В искореженном салоне оказался заблокирован пострадавший водитель. Его пришлось извлекать сотрудникам МЧС – спасатели срезали крышу авто и вытащили мужчину.