Накануне в пятиэтажке сгорела кровля, сильно пострадали квартиры.

Власти региона окажут помощь жильцам дома на ул. Маяковского в Александрове, где накануне произошёл пожар.Об этом сообщил глава региона Владимир Сипягин на . Несчатье случилось в ночь на 12 июня: в пятиэтажном доме загорелась кровля. Общая площадь пожара, по данным МЧС, составляла 900 кв. метров. Эвакуировали 86 человек, в том числе 10 детей. Пострадавших и погибших нет. Но сильно повреждена часть квартир."Заехал на место пожара в Александрове, - пишет губернатор. - Поговорил с жителями пострадавшего от огня дома, чтобы у них было полное понимание обо всех дальнейших действиях властей. Дал поручение составить смету на ремонт помещений маневренного фонда, в который переедут люди, пока проводится капремонт их дома или готовится расселение (по какому пути пойдем, станет ясно после экспертизы, ориентировочно в среду)".По словам главы региона, важно, чтобы условия во временном жилье были максимально комфортными. Районные власти проведут собрание жильцов для решения их общих и индивидуальных вопросов. "Область финансово поддержит район, чтобы ускорить решение проблем", - добавил Владимир Сипягин.