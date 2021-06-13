Прощание состоится 15 июня в Вознесенской церкви. Начало в 9:00.

Во Владимире в возрасте 65 лет скончался известный художник-ювелир и реставратор, автор работы «Часы для планеты Земля» Сергей Карелин.Он родился во Владимире в 1956 году. В 1982 году закончил исторический факультет Владимирского пединститута. Работал над созданием ювелирных коллекций «Русь Святая», «Памяти династии Романовых», «Подарки знаменитым» и «Для любимых женщин». Наиболее знаменитый труд автора – «Часы для планеты Земля».В работе над своими творениями мастер впервые в мире применил новейшую технологию представления огранённых драгоценных камней.Работы владимирца есть в коллекциях Патриарха РПЦ, известных политических и военных деятелей, звёзд Голливуда, а также в частных коллекциях в Англии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Франции.Сергей Карелин – член Санкт-Петербургской Петровской академии наук и искусств, член Союза художников и Международной Федерации художников «ЮНЕСКО». Он награждён швейцарским орденом Мальтийского Креста и русским орденом «За заслуги».Прощание состоится 15 июня в Вознесенской церкви. Начало в 9:00.