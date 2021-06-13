Вместе с воспитанниками пришкольных лагерей в небо запустили шары цвета российского триколора.

Во Владимирской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» общественники вместе с сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели с ребятами из школьного лагеря мероприятие, приуроченное ко Дню России.Общественники провели с ребятами тематическую викторину, посвященную празднику. Школьники активно участвовали в викторине, показав отличные знания.Полицейские пообщались со школьниками на тему безопасного поведения во время летних каникул, дали полезные советы о том, как защитить от хищения личные вещи, в частности самокаты и велосипеды.В завершение встречи полицейские и члены общественного совета поздравили ребят с наступающим праздником - Днем России - и пожелали провести каникулы интересно и позитивно, а самое главное – безопасно.Завершилось мероприятие запуском в небо воздушных шаров цвета флага Российской Федерации.Аналогичные встречи прошли и в других районах Владимирской области.Председатель Общественного совета при ОМВД России по Юрьев-Польскому району Юлия Лунева совместно с инспекторами ОГИБДД посетили детский лагерь на базе городской школы. Для ребят организовали викторину по Правилам дорожного движения, рассказали о важном государственном празднике, отмечаемом 12 июня.В завершение мероприятия дети запустили в небо шары и поздравили с Днем России.Поддержали флешмоб в Киржачском и Александровском районах, где общественники вместе с сотрудниками Госавтоиспекции провели тематические занятия на базе мобильного центра «Лаборатория безопасности», а также рассказали о государственных символах.В Суздале сотрудники ПДН и члены Общественного совета при ОМВД России по Суздлаьскому району вместе со школьниками запустили в небо бело-сине-красные шары с главной городской площади.