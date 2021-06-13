Она продлится до 5 сентября.

В Суздале 10 июня открылась выставка «Два колеса». Экспозиция представляет из себя дорожные и спортивные мотоциклы производства Ковровского завода имени В.А. Дегтярёва, а также спортинвентарь и фотографии.«В 2021 году исполняется 75 лет со дня выпуска с конвейера предприятия первого мотоцикла. Показ коллекции из фондов ВСМЗ – подарок к памятной дате. Выставка техники вызывает большой интерес у туристов», - отметил генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков.Экспонаты музея демонстрируют историю создания ковровских мотоциклов, которая началась в 1946 году, когда в цехах Ковровского пулемётного завода стали выпускать мотоциклы. Первой моделью был «К-125». С 50-х годов на заводе начали собирать дорожные и спортивные мотоциклы. Легенды - «Ковровец» и «Восход» - экспортировались в десятки стран по всему миру. Всего в Коврове произвели более восьми миллионов. Каждый четвёртый мотоцикл в СССР был родом из города оружейников.Выставка открыта на территории Суздальского кремля. Она продлится до 5 сентября.