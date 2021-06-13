За последние 24 часа на территории России было зарегистрировано 14 723 новых случая заражения COVID-19. Из них 16,1% не имели клинических проявлений.

За последние 24 часа на территории России было зарегистрировано 14 723 новых случая заражения COVID-19. Из них 16,1% не имели клинических проявлений.Об этом сообщает столичный оперштаб по противодействию коронавирусу. По его данным, также за сутки зарегистрирован 357 смертей от заболевания. 9 166 пациентов с выявленным ранее COVID-19 успешно завершили лечение и в течение последних суток выписались из больниц.Столица вновь стала лидером среди российских регионов по числу новых заболевших: в Москве зарегистрировано 7 704 пациента. На втором месте — Московская область, где зафиксировано 953 новых случая. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 862 случая заражения за сутки.Также в первую десятку входят Нижегородская область (184), Бурятия (170), Воронежская область (165), Ростовская область (157), Свердловская область (136), Республика Крым (127) и Красноярский край (116).При этом в девяти регионах число новых случаев заражения не превышает 10. Так, в Республике Адыгея и Республике Ингушетия заразились по 9 человек, в Северной Осетии-Алании и Чечне — по 8 человек. В Республике Тыва COVID-19 диагностирован у 7 человек. В Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по 6 новых пациентов, а в Магаданской области — 5. В Чукотском автономном округе за минувшие сутки заразился 1 человек.С начала пандемии коронавирусом в России заразились 5 208 687 человек. На сегодняшний день успешно завершить лечение удалось 4 801 335 пациентам с выявленным ранее COVID-19. Жертвами заболевания стали 126 430 россиян.