13 июня 2022 года – важный для православных праздник.

13 июня 2022 года – важный для православных праздник.13 июня православные верующие чтут память святого Ермы –апостола от семидесяти. Прихожане знают, что он был епископом в Филиппополе Фракийском, проповедовал христианство, за что подвергался гонениям. Против выступали язычники. Однако некоторые не называют Ерму мучеником, поскольку он покинул этот мир и ушел в лучший своей смертью.ТрадицииВ этот день предки обычно принимались за посев бобов, а также распрягали лошадей. Люди давали копытным отдохнуть, мыли их в водоемах и угощали лакомствами. Именно поэтому в народном календаре этот день назвали Еремеем-распрягальником.Что нельзя делать 13 июняНе трудно догадаться, что в этот день ездить верхом на лошади запрещалось. Нарушившего это правило ждали неудачи в пути. Проблемы могут возникнуть и после переезда на Еремея-распрягальника. Беду накликает и тот, кто повысит голос.ПриметыВ праздник, который выпадает на 13 июня, люди обращали внимание на росу. Если ее много, ждали солнечный день. Густой туман, не рассеивающийся к полудню, предупреждает об ухудшении погоды, верили предки. А еще они говорили: "На Еремея непогода — всю зиму промаешься".