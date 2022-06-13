Психолог Павел Раков рассказал, как можно решить проблему, которая мешает наслаждаться жизнью в полной мере.

Психолог Павел Раков рассказал, как можно решить проблему, которая мешает наслаждаться жизнью в полной мере.Удивительно, но факт: отношение людей к деньгам, их удачи и проколы с финансами зарождаются в семье. Все зависит от окружения, в котором растет ребенок. Если дети каждый день наблюдают, как родители экономят практически на всем, отказывают себе в маленьких радостях, то и в будущем они начнут поступать аналогично. Можно сказать, что бережливость и малообеспеченность передаются по наследству. Ведь в семьях, где царит адекватное отношение к заработкам и бюджету, дети перенимают спокойное и реалистичное отношение к деньгам.Но есть и хорошая новость! Можно перестать жалеть средства на себя. Достаточно осознать проблему и понять, откуда растут ее корни, чтобы побороться с последствиями. Ведь они, увы, наступают моментально, как только девушка начинается встречаться с мужчиной, и, уж тем более, когда выходит замуж. Женщина постоянно транслирует окружающим, что спокойно проживет в суровых ограничениях, лишь бы другие имели все, что хотят. Тем самым она побуждает супруга и детей не замечать ее потребностей.Итак, какие действия предпринять? Шаг первый – прекращайте чувствовать себя вечно виноватой. Да, ощущение вины часто сопутствует нелепой экономии. И за это обязательно уцепятся другие, даже очень близкие люди. Весь негатив, что вы транслируете, обязательно будет использован против вас. Запомните: шопинг для себя любимой – это нормально. И уход за собой тоже. И да, вам тоже нужны своевременный отдых, полноценный сон, еда, свободное время. Таким образом вы поднимаете себе настроение, получаете позитивные эмоции, что сказывается на внешнем и внутреннем состоянии.А когда вы показываете пример адекватного распределения заработков, его перенимают и ваши дети. К тому же никто и не просит вас заниматься исключительно потреблением. Соблюдайте меру в расходах, покупая полезные товары и услуги. Например, начните прокачивать полезную и приятную привычку – заботу о себе. Запишитесь в салон красоты на стрижку или маникюр, купите абонемент в бассейн или фитнес-центр, сходите к косметологу, потратьте часть заработка на увлечение. Это не транжирство. Именно таким способом вы сделаете своим же детям и мужу адекватную, спокойную и добрую маму и жену. Так шаг за шагом вы восстановите себя настоящую. Ну, а спокойное состояние духа и хорошая физическая форма помогут меньше тратиться на врачей, срываться на домашних и вам не потребуется со временем помощь психотерапевта.Когда составляете список покупок, распределяйте траты на себя на несколько месяцев. Необязательно покупать все и сразу. Так будет в разы больше поводов для радости, это раз. И, два, так вы найдете баланс между приобретениями для членов семьи и личным шопингом.Шаг второй – учитесь благодарно принимать презенты от своего супруга или бойфренда. Не стесняйтесь, не мнитесь, не выказывайте вину: "Ой, да не стоило так тратиться!" Тем более не смейте отговаривать мужчину от его волевого решения порадовать вас новым платьем или походом в дорогой ресторан. Об этом более подробно написано в моей книге "50 правил умной дуры". Забываем свою коронную фразу: "Ой, давай потом, когда придет подходящее время!" Всегда помните о примете: мужчина, который искренне любит, всегда вкладывает в свою женщину. И если вы будете мешать ему это делать, он перестанет.Зачем переносить покупки и приятные дела на потом? Живите с удовольствием сейчас! "Подходящего" момента никогда не бывает. Всегда и всем нужны ресурсы. К тому же, вы всегда сможете заработать деньги, но вот упущенного времени не вернете. И если вам выпал шанс попробовать новое блюдо, поехать в далекую экзотическую страну, купить брендовую одежду, используйте его немедленно! Потом такой возможности может и не предоставиться. Потому что нет и не будет никакого "потом".Если вы хотите жить в изобилии, начинайте наслаждаться тем, что имеете! Не копите на черный день. Копите светлые, радостные дни, наполненные любовью к себе и встречами с близкими.