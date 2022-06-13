Спасатели вытащили пять человек из загоревшегося дома на улице Демократической в Гусь-Хрустальном. Благодаря слаженным действиям МЧС, никто не пострадал. Пожар вспыхнул 13 июня около 4:00.

Спасатели вытащили пять человек из загоревшегося дома на улице Демократической в Гусь-Хрустальном. Благодаря слаженным действиям МЧС, никто не пострадал. Пожар вспыхнул 13 июня около 4:00. Когда спасатели приехали по вызову, подъезд был сильно задымлен. С помощью устройства сотрудники МЧС вытащили пять человек, включая ребенка, которые не могли покинуть здание. Также из дома эвакуировали еще 10