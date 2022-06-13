На объекте демонтировали старый асфальт и наружные бетонные плиты.

В Коврове на Павловском мосту демонтировали несколько пролётов бетонных плит. Работы ведутся в рамках ремонта путепровода.Внимание на отсутствие части конструкции обратили местные водители. Длина провала 15 метров, а ширина – 7,5 метров.На объекте демонтировали старый асфальт и наружные бетонные плиты. Реконструкция предполагает укрепление пролётов.Напомним, что на капремонт аварийной конструкции выделили 300 млн рублей. Он начался весной и закончится через полтора года.