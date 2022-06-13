Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал парламентские слушания о создании эффективной национальной системы высшего образования. Мероприятие пройдет 27 июня.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал парламентские слушания о создании эффективной национальной системы высшего образования. Мероприятие пройдет 27 июня.Председатель ГД сообщил, в о выходе из Болонской системы приняло участие 413 тысяч человек. За изменения высказались 90% участников."Нынешняя система высшего образования нуждается в изменениях", – констатировал Володин.Спикер подчеркнул, что к решению этой задачи нужно подойти ответственно. Он исключил копирование западной образовательной модели."Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", – написал Володин в своем телеграм-канале.Эти и другие вопросы обсудят на парламентских слушаниях в Думе 27 июня. В мероприятии примет участие министр науки и высшего образования, эксперты и представители вузовского сообщества.Этот и другие вопросы будем обсуждать 27 июня — на парламентских слушаниях в Государственной Думе с участием министра науки и высшего образования Валерий Фальков, представителей вузовского сообщества и экспертов.