Уже полвека Борис Щербаков счастлив в союзе с единственной женой Татьяной Бронзовой. В свое время супруге приходилось терпеть и прощать измены актера, а теперь их брак многие считают идеальным.

Уже полвека Борис Щербаков счастлив в союзе с единственной женой Татьяной Бронзовой. В свое время супруге приходилось терпеть и прощать измены актера, а теперь их брак многие считают идеальным.Судьбоносная встреча будущих супругов случилась во времена их учебы в Школе-студии МХАТ. К тому моменту Щербаков уже вовсю покорял женские сердца, а Бронзова успела выйти замуж. Казалось, у этих двоих не может быть ничего общего, однако безобидное общение быстро переросло в чувства. Татьяна без памяти влюбилась в Бориса, забыв про оставшегося дома мужа, а тот выбрал ее из всех девчонок студенческого общежития.Окончив учебу, Щербаков и Бронзова поженились. Супруги получили комнату в семейном общежитии, позже у них появился единственный сын Василий. В паре царили гармония и взаимопонимание, однако тихое счастье рядом с любимой женщиной не помогло артисту остепениться. К тому же, вскоре он стал звездой и едва успевал отбиваться от поклонниц.Когда карьера Бориса Щербакова пошла в гору, народ активно заговорил о его изменах законной супруге. Самый громкий роман актера случился в середине 80-х, когда он встретил Людмилу Нильскую и едва не разрушил собственный брак.Коллеги познакомились на съемках фильма "Никто не заменит тебя". Нильская говорила, что не хотела связываться с женатым мужчиной, но обаятельный партнер буквально вскружил ей голову. Людмила была уверена, что ради нее актер бросит жену, однако та сама обо всем узнала и выставила его за порог. Впрочем, уходить к любовнице Щербаков и не подумал. Уже на следующий день он приполз к жене с цветами и добился прощения.После этого актеру еще не раз приписывали романы, да и Бронзова признавалась, что помимо Нильской у супруга были другие женщины. К счастью, измены остались в прошлом. Терпение и женская мудрость Татьяны помогли им с мужем уберечь брак.Сейчас артист называет жену своим ангелом-хранителем и благодарит ее за прощение. За полвека совместной жизни супруги рука об руку преодолели не одно испытание, в том числе страшную болезнь Татьяны. Около 16 лет назад у Бронзовой диагностировали рак, а Щербаков отказался от многих проектов, чтобы быть рядом с ней.К счастью, лечение дало положительный результат. Самое страшное осталось позади, однако теперь Татьяна вынуждена постоянно наблюдаться у специалистов, а Борис – заботиться о ней еще больше.