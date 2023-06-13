Они обошлись в 1,5 млрд рублей.

Во Владимир в июле поступит 100 новых автобусов, об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.Новый общественный транспорт был взят в лизинг на средства Фонда национального благосостояния.«Владимирпассажиртранс» получит сотню новых автобусов, 20 из которых работают на компримированном природном газе.Отмечается, что автобусы обошлись в 1,5 млрд рублей, которые должны быть выплачены в течение шести лет после заключения договора.