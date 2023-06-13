Трит Уильямс погиб в результате ДТП.

Трит Уильямс погиб в результате ДТП.Актер, известный широкой публике по ролям в картинах "Однажды в Америке" и "Любовь вдовца", погиб в автокатастрофе в возрасте 71 года. Об этом сообщает со ссылкой на иностранное издание.По предварительный данным, в Уильямса врезалась машина. Как сообщает телеканал , водитель автомобиля поворачивал и не увидел мотоцикл. Актера доставили в больницу, однако спасти его не удалось.