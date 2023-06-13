Бабушка-хейтер из Гороховца стала звездой социальных сетей. Бабушка-хейтер - так в интернете...

Бабушка-хейтер из Гороховца стала звездой социальных сетей.Бабушка-хейтер - так в интернете называет себя 78-летняя Галина Николаевна Швабинская из Гороховца. Пенсионерка стала звездой социальных сетей.- 2 видео кинула вк. один клип, второй - съемка клипа, на всякий случай.- Алиса, включи самый крутой трек в мире. -Такую песню еще не придумали и не записалиПоэтому Галина Николаевна записала свою песню - в косухе , с электрогитарой на одной сцене с молодыми исполнителями. Для съемок клипа пенсионерка освоила скейтборд и поучаствовала в трюках с велосипедистами. Съемки проходили в Нижнем Новгороде. "Серебряный" блогер ведет свою страничку в соцсетях уже три года. Блог стал отдушиной после смерти мужа. Галину Николаевну поддерживает внук, который пишет тексты песен и помогает снимать клипы. По словам рок-звезды, домашние дела наводят на нее скуку, а вот такие эксперименты помогают отдохнуть душой.- Снова слышу хейт. Снова вижу злость. Комментарии полны - ты, бабуль, брось. Говорят - иди, повари борщи. Или спицы для вязанья лучше поищи. Не хочу так жить. Я не под стандарт. Обожаю рок!