ВТБ Факторинг профинансировал замену 57 лифтов в 21-м многоквартирном доме Владимирской области на сумму 158 млн рублей с рассрочкой платежа на 36 месяцев.

ВТБ Факторинг профинансировал замену 57 лифтов в 21-м многоквартирном доме Владимирской области на сумму 158 млн рублей с рассрочкой платежа на 36 месяцев.Банк первым на российском рынке предложил механизм долгосрочного факторинга для реализации проектов по замене лифтового оборудования. Компания в том числе активно взаимодействовала с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках программы софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов. Общая сумма финансирования, выплаченного банком на реализацию таких проектов в разных регионах страны, уже превышает 830 млн рублей.«В целом по России расходы на замену лифтов оцениваются в 300 млрд рублей до середины февраля 2025 года. При этом региональным заказчикам необходима отсрочка до трех лет в связи с особенностями формирования бюджета. В условиях сжатых сроков и бюджетных ограничений эту задачу успешно решает долгосрочный факторинг. С его помощью заказчики получают комфортный график платежей с необходимой отсрочкой, а подрядчики – оплату по факту выполненных работ», - прокомментировала Ксения Качкина, управляющий директор по региональным продажам банка.