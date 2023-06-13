Биолог Руслан Жуков рассказал о необычных и забавных насекомых Владимирской области Что такое...

Биолог Руслан Жуков рассказал о необычных и забавных насекомых Владимирской областиЧто такое Большое Жужжало и насколько больно может укусить Жук-плавунец? Биолог Руслан Жуков расскажет о необычных и забавных насекомых Владимирской области. На прогулку с ним отправилась Татьяна Воронцова.Странные, причудливые, пугающие. Крошечные насекомые были первыми живыми существами на нашей планете и даже пережили динозавров, рассказывает биолог Руслан Жуков. Вот, например, муха Юрского периода. Редкая во владимирских краях. Ее название с тремя буквами "Ж" Большое Жужжало. Это лохматое чудо с длинными ногами и хоботком при первом свидании настораживает - вдруг ужжжалит.Руслан Жуков, биолог:- Она исключитльно питается нектаром. У нее сосущий ротовой аппарат, похож на комара. Но муха безобидная.Манера полета Жужжалы напоминает зависания колибри, а еще реактивный самолет: муха всегда резко отодвигает назад свои прозрачные крылышки.- Интересная весенняя...давайте ее отпустим.А это божественное создание - рекордсмен по чувствительности среди насекомых планеты. Рыжий павлиний глаз на глаза человеку в наших краях попадается редко и лишь весной. Более романтичное название бабочки - Сатурния- Павлиноглазка ТАУ- на крыльях - рисунки в виде греческой буквы ТАУ. Краснокнижная красотка нашлась в Вязниковском районе. Ее биотоп- смешанные леса.- Она афаг, не питается, живет за счет веществ, которые накопила как гусеница. Но выводится в разное время внесены в Красную книгу. Владимирской области и других регионов. Данный экземпляр недавно вышел из куколки, просушивает крылья для полета. И как только стемнеет бабочка полетит.Ученые выяснили, что самцы способны почувствовать феромоны самки на расстоянии в 10 ..километров!!! Жаль только живет бабочка лишь несколько дней. А вот Крушинница - или Лимонница обыкновенная- наш долгожитель. Это нежнейшее существо называют живым кусочком солнца. Приземляясь, лимонница всегда складывает крылья - маскируется под обычный лист.- Такой лимонного цвета самец, самочки поскромнее. Они бледно зеленые. 00.27 Чем уникальна? Живет около года Нужна летняя зимовка и зимняя, после чего могут спариваться.Пяденица тоже бабочка весенняя. Она член одного из самых массовых семейств в природе - больше 20 тысяч разновидностей.- Поймали интерсный вид бабочки - тонкокрылая пяденица. Встречается только ранней весной. Интересный достаточно яркий вид бабочки.У пяденицы нет глаз. Ориентируется в пространстве и общается насекомое с помощью особого органа. По бокам тела бабочки располагаются специальные дыхальца. А от этого существа и самому ослепнуть можно. Белая Гарпия - одновременно и страшное, и милое создание. Бело-серая бабочка с черными пятнами и словно меховой опушкой - ночная гостья, а точнее гость. Это самец, самка в 2 раза крупнее. Заливные луга Мещеры- идеальны для них. Почему назвали в честь мифологического чудовища- полуженщины- полуптицы? Из -за гусеницы! Устрашающий камуфляж Гарпии и хвостовые отростки , похожие на жало, лучше не игнорировать! В случае опасности гусеница выплевывает опасный концентрат насыщенной муравьиной кислоты. С ней лучше не связываться и беречь глаза!- Очень красивая гусеница, крупная, ззелено- фиолетовая , питается листьями древесных пород- ива, береза. Можно наблюдать усики , с помощью которых ищет самку."Мохнатый шмель на душистый хмель..".- это не про этого лгуна- маскировщика- шептуна. Он шмель только по сути, а по факту настоящий паразит, диверсант и убийца. Зовут его шмель - Кукушка - говорит Руслан. Крупный, бронированный, ему нипочем откусить голову рабочему шмелю. Как и устроить апокалипсис в его жилище.Они не образуют колоний и забираются в гнезда Шмелей. Убивают матки, рабочих и откладывают свои яйца После чего улетают. Они не опыляют растения , нет на лапках корзинок, настоящие параззиты у них плотный хитин мощное жевало.В общем- не работают, летают сами по себе, наслаждаются жизнью. Пока настоящие - полезные шмели трудятся, не покладая сил. Так и хочется их погладить по бархатной спинке.- Примечательно, что его разводят для опыления тепличных культур может давать до 200-300 особей в колонии поэтому асмый активный опылитель сельхозкультур.А эта гостья редкая- недавно осела в наших краях. Оса, но французская. Зовут ее Полист Галльский. Ее домики особенные - из пережеванной древесины.- Этот переселенец из южных районов страны и как мы можем наблюдать- оболочка гнезда бумажно-защитная отсутствует, т.е. гнездо делается на стебельке травы , может и под крышей, теплицах. т.е. телолюбивый вид. Колониии большие отсутствуют в отличии от шершня или осы германской. Но насчитываются максимум 50-100 особей. Питается нектаром цветов, личинок кормит пережеванными насекомыми.Жука - плавунца знают даже дети. Это самый крупный жук во владимирский краях. Место обитания - озера и реки. Или вот - судогодская лесная канава.- Это самочка, самцы ребристые у них на лапках присоски, чтобы при спариваниии фксировать самку. поползает и полетит искать водоём.Ну а это создание не из класса насекомых . Ну уж раз попалось на глаза ,обязательно нужно о нем рассказать- говорит Руслан- и предупредить , чтобы не убивали. Пресмыкающееся удивительное - это не змеи, а безногие ящерицы. Ломкие веретеницы очень полезны .- Живородящие, откладывают капсулы с детенышами не шипит, не агрессор питается слизнями, червями, полезный вид.- Вот самка, самец-оливкого цвета с голубыми пятнами Люди в регионе считают их похожими на медянок и убивают, а они отличаются строением- меньше голова, несросшееся веко, редки и медянки-они в Красной книге- и тоже безобидны.Людская безграмотность и предрассудки убивают красивых и редких животных - замечает биолог. А ведь у каждого из них свое место в природе.Татьяна Воронцова. "Вести-Владимир".