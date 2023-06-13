В конце пути горожан ждал горячий чай и сладкая выпечка.

Более 100 жителей Камешково участвовали в велопробеге на День города. В мероприятии также приняли участие чиновники, члены Союза пенсионеров и политические партии.Велосипедисты стартовали с площади имени Ленина. Маршрут прошёл мимо школы №1, «Ютекс РУ» и НПО «ВОЯЖ». Участники посетили водозабор, индустриальный парк «Камешково», немецкое кладбище и школу № 3.На маршруте людей угощали мороженым. В конце пути горожан ждал горячий чай и выпечка. Также участники велопробега получили памятные сувениры.