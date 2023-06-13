Всего в Москве 24 насосно-перекачивающих станций.

Всего в Москве 24 насосно-перекачивающих станций.Столичные власти внимательно следят за качеством городских инженерных систем, потому что от них прямым образом зависит качество жизни москвичей. Работы на объектах инженерной инфраструктуры проводятся регулярно. К примеру, более половины НПС Москвы уже прошли модернизацию.Всего в российской столице насчитывается 24 насосно-перекачивающих станций. Сегодня на них организованы процессы по внедрению современных технологий, которые позволяют предприятиям переходить на полностью автоматический режим работы.Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали ремонтные работы в 2010 году и охватили 14 объектов инженерной инфраструктуры, в том числе, НПС "Бирюлево-Борисовская" (1987 года постройки), "Чертановская" (1991), "Медведковская" (1967) и "Кузьминская" (1968).На семи насосно-перекачивающих станциях удалось провести полную реконструкцию. В частности, там заменили тепломеханическое и электрическое оборудование, а также системы управления и автоматики. Еще семь объектов попали под частичную модернизацию.К слову, в результате внедрения современных технологий и оборудования удается не только перевести НПС на автоматический режим работы, но и повысить надежность теплоснабжения для конечных потребителей, жителей Москвы.Модернизация столичной системы теплоснабжения ведется семимильными шагами. Сегодня в городе реализуется масштабный проект по реконструкции ее ключевых объектов. В частности, насосно-перекачивающие станции оснащаются системами защитной автоматики.Это позволяет обеспечить на НПС устойчивую совместную работу сложных механизмов, предотвратить сбои и не допустить нештатных ситуаций. К примеру, гидрозатвор и автоматические сбросные клапаны защищают трубопроводы от повреждения в случае гидроударов из-за резких скачков давления.Кроме того, источники бесперебойного питания гарантируют надежное функционирование всех систем управления и защиты в случае перебоев с электроэнергией. Безопасное функционирование НПС имеет предельно важное значение, потому что они фактически являются сердцем городской системы теплоснабжения и отвечают за круглосуточную бесперебойную подачу тепла москвичам.