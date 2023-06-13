Фигурист Алексей Ягудин заставил россиян лить слезы.

Фигурист Алексей Ягудин заставил россиян лить слезы.Российский фигурист Алексей Ягудин всегда был очень отзывчивым и добрым. На днях спортсмен вспомнил трагическую дату в истории российского спорта. Он опубликовал снимок с покойным коллегой и другом Денисом Теном, которого убили пять лет назад. На фото совсем еще молодой чемпион улыбается в камеру."Сегодня Денису исполнилось бы 30 лет. Светлая память", – написал Алексей Ягудин.Поклонники оплакивают погибшего молодого чемпиона в телеграм-канале Алексея Ягудина. Комментаторы выражают соболезнования с пониманием, что чемпион Денис Тен ушел рано, когда перед ним были открыты все дороги. И тогда, и сейчас людям сложно смириться с обстоятельствами рокового исхода.Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в Казахстане. Его зарезали злоумышленники, решившие украсть зеркала с его иномарки. Жизнь талантливого спортсмена оборвалась средь бела дня, когда фигурист попытался помешать беззаконию и вступил с преступниками в полемику. Трагедия шокировала фанатов парня, ведь все произошло неожиданно.Напомним, Денис Тен завоевал бронзу на зимней Олимпиаде в Сочи. Также он вошел в историю фигурного катания как серебряный медалист чемпионата мира в 2013-м и бронзовый призер чемпионата мира в 2015-м. Он пятикратный чемпион Казахстана.