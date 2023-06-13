Нил Кропалов дал большое интервью о жизни и творчестве.

Нил Кропалов дал большое интервью о жизни и творчестве.Звезда сериалов "Ранетки" и "Серебряный бор" Нил Кропалов считается одним из самых харизматичных и оригинальных актеров современного российского кино. В интервью артист поведал о своем непростом детстве и карьере, которая началась у него еще до появления на свет.Нил Кропалов снимался в кино еще будучи в утробе своей матери, актрисы Оксаны Калиберды. В животе мамы Нил Кропалов облетел почти полмира. В ленте "Любовь на острове смерти" она снималась вместе с Владимиром Машковым. В процессе одной из съемок актриса отказалась работать под водой, так как боялась рисковать беременностью. Тогда ей подобрали дублершу.Кропалов родился в Москве, мать была актрисой, отец режиссером. На тот момент семья жила в пятикомнатной квартире писателя Константина Симонова, однако эти "квадраты" им предоставили временно, по доброте душевной. У родителей в студенческие годы денег на аренду недвижимости не было. Тогда сердобольная сотрудница жилищно-эксплуатационной конторысжалилась над ними и впустила пожить в доме на Арбате, который хотели сносить.Жилье Кропалова было местом встречи всей творческой интеллигенции. В семейном гнездышке все время были артисты, музыканты, актеры, продюсеры кино."Конечно, творческая атмосфера, которую я впитывал с ранних лет, повлияла на становление моей личности. Так что творчество — это моя стихия. Я в ней как рыба в воде", – поделился актер.В подростковом возрасте Нил Кропалов уже делал первые шаги на сцене "Ленкома". Некоторым звездам такая удача улыбалась на пике карьеры, а для него выпала уже в детстве. Сейчас у Кропалова большие планы на будущее в карьере. Больше всего ему нравится сниматься в роли фотографов или художников, изображать портреты.В ходе беседы вскрылась интересная история о жизни Кропалова. Герой интервью рассказал, что его считают внебрачным сыном Александра Абдулова. И правда, Нил очень похож на именитого коллегу внешне, будто его юный двойник."На протяжении нескольких лет меня преследуют различные телеканалы и издания. Но ни выступать в телешоу, ни делать тест ДНК в прямом эфире я не собираюсь", – так актер поставил точку в слухах о родстве с легендой советского кино.