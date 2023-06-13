13.06.2023

2023-06-13 15:40:32

«Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу

Новые положения народной программы Единой России расширяют программу капремонта, которую Единая Россия вместе с Минпросвещения проводит в школах, на колледжи и техникумы. Распространяют инициативу по снижению бюрократической нагрузки на учителей на учреждения среднего профессионального образования. Ускоряют внедрение телемедицинских технологий и обеспечивают модернизацию инфраструктуры детских оздоровительных лагерей. По всем направлениям работа началась ещё до официального утверждения в народной программе.



По многим уже есть хорошие результаты. За 2022 год процент достижения годового плана (реализации программы – прим. ред.) составил 92%. В первый квартал 2023 года объём выполнен на 35%, – рассказал руководитель Центрального исполкома Единой России Александр Сидякин.



Народная программа партии Единая Россия уделяет большое внимание развитию науки и образования, эти направления являются ключевыми факторами развития отечественной экономики, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он напомнил, что в 2021 году Единая Россия внесла поправку в закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, которой предусмотрено выделение бюджетных ассигнования на мероприятия по капремонту студенческих общежитий вузов на сумму 3 млрд. рублей ежегодно. Отдельно хочу подчеркнуть, что с 2023 года программа капремонта и строительства студенческих общежитий включена в народную программу партии, в программу мониторинга в это году вошли 255 студенческих общежитий в разных регионах Российской Федерации, – добавил парламентарий.



В документ также вошло положение о реализации программы капремонта и модернизации коммунальных объектов в регионах – при поддержке партии средства на ее реализацию предусмотрены в бюджете.



Строительство, реконструкция и капитальный ремонт социальной инфраструктуры – один из главных пунктов народной программы Единой России, – отметил заместитель руководителя фракции партии Единая Россия в Мосгордуме, координатор федерального партпроекта Школа грамотного потребителя Александр Козлов. – Вместе с исполнительными органами власти Москвы мы, депутаты, активно реализуем этот важный запрос наших избирателей. Общими силами нам удалось добиться, чтобы строительство районов в городе шло сбалансировано: жилые комплексы практически сразу обеспечиваются образовательными комплексами, детсадами, школами искусств, поликлиниками, физкультурно-оздоровительными и культурными центрами.



Практически еженедельно с коллегами-депутатами Мосгордумы из фракции Единая Россия в рамках проекта Партийный десант при участии представителей префектур, столичных профильных департаментов, надзорных органов, муниципальных депутатов, управ районов и администраций поселений проверяем строительство соцобъектов: следим за сроками возведения и качеством работ, соответствие московским стандартам качества городской среды. Уже в этом году в столице построено 37 объектов в разных районах. Ещё идет процесс строительства десятков новых – как за счёт городского бюджета, одобренного депутатами МГД, так и за счёт инвесторов. И объекты, возводимые девелоперами, также находятся под нашим пристальным вниманием, поскольку им выделяются различные льготы, предоставляются земельные участки в аренду без торгов, а взамен Москва получается современную инфраструктуру.



Кроме того, с начала года на данный момент в Москве было одобрено строительство ещё 29 зданий соцназначения, в этом году выданы соответствующие разрешительные документы, сообщил депутат. Поэтому наша работа будет только набирать обороты, – резюмировал Александр Козлов.



Помимо этого, в народной программе Единой России появился раздел, посвящённый развитию внутреннего туризма. Он поможет решать вопросы повышения качества и доступности путешествий, наличия квалифицированных кадров туристической отрасли, патриотического воспитания молодёжи в контексте образовательного туризма и отдельных направлений – гастро-, агро- и экотуризма. Кроме того, положения раздела Развитие новых регионов предусматривают интеграцию ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в социально-экономическую жизнь страны, формирование объединённой транспортно-логистической инфраструктуры, оперативное восстановление жилья и социальной инфраструктуры, организацию системы гуманитарной и волонтёрской помощи. В приоритете – обеспечение жителей новых регионов всеми мерами соцподдержки в соответствии с российскими стандартами. Отдельно выделяется направление по гуманитарной помощи новым регионам.



Напомним, народная программа Единой России, с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.



Фракция Единой России консолидировано проголосовала за бюджет на 2023-2025 годы. В документе нашли отражение все инициативы и поручения Президента, которые глава государства дал в Посланиях 2020-2021 годов и на Съезде Единой России, а финансирование всех блоков народной программы партии детально проработано с отраслевыми министерствами, вице-премьерами и отдельно с финансовым блоком Правительства. Социальные обязательства государства на ближайшую трёхлетку и выполнение положений народной программы партии обеспечены.