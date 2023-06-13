Что ждет представителей всех знаков зодиака в середине июня? Рассказывает астролог Лилия Любимова.

Что ждет представителей всех знаков зодиака в середине июня? Рассказывает астролог Лилия Любимова.Хотите перевернуть страницу и начать новую жизнь? Тогда эта неделя для вас. Звезды предлагают нам закончить все дела, начатые весной, подвести итоги и перейти, наконец, на приятный летний режим!Быстро бегущий Меркурий, убывающая Луна, затормозивший Сатурн и вернувшийся в Козерог Плутон создают все условия для завершения процессов. Это лучшие дни июня для того, чтобы наводить порядок в делах перед отпуском, сдавать экзамены и тесты, возвращать долги, делать уборку, избавляться от старых ненужных вещей.Правда, воздействие Сатурна на Меркурий может испортить многим настроение, заставляя концентрироваться на негативе и смотреть на мир сквозь серые очки пессимизма или увеличительное стекло параноика. Не давайте самокритике, страхам и неверию в добро завладеть вашим вниманием!К счастью, Венера и Марс расположились во Льве – знаке, который обожает праздники, яркую одежду и удовольствия. Они помогут переключиться на позитив и найти время на развлечения, шопинг, маленькие радости жизни.На окончание недели приходятся самые яркие астрособытия середины июня: разворот Сатурна 17 июня и Новолуние 18-го. Ретро фаза Сатурна поставит на паузу многие дела, ослабит контроль и повысит у многих уровень пофигизма. Для отдыха – самое то!А Новолуние в Близнецах обещает помочь избавиться от иллюзий или узнать правду. Негативно настроенный Нептун предупреждает об опасности водной стихии: нужно быть очень внимательными во время отдыха у водоемов. Алкоголь, сомнительные напитки лучше полностью исключить.ОвенВы начнете неделю в приятном состоянии, когда дела спорятся, а самочувствие радует. Старайтесь сохранять этот тренд! Если есть возможность, раздавайте долги, гасите кредиты. С приближением Новолуния будьте серьезнее в поездках, перевозках, документах и общении – есть риск обмана, подстав, путаницы.ТелецЛуна в среду и четверг пройдет по вашему знаку, по очереди «включая» Юпитер и Уран. Это самое неподходящее время для принятия решений и взятия на себя обязательств. Старайтесь ничего не обещать и не строить далеко идущих планов. Новолуние принесет какие-то новости о финансах. Не спешите верить, проверяйте!БлизнецыВсю неделю вам будет легко избавляться от всего устаревшего. Вы сможете разобрать завалы и дома, и на работе, и на учебе. В пятницу к Солнцу и Меркурию в вашем знаке присоединится Луна, чтобы в воскресенье устроить Новолуние. Проведите этот день с осторожностью – больше наблюдайте, меньше обещайте.РакПодготовительный процесс идет вовсю! Раки из тех, кто действительно находится в стадии завершения старого и подготовки к новому. Хорошо, если вы делаете это по ранее составленному плану, т. к. Новолуние несет много противоречивых желаний и новостей. Вам важно идти своим путем, не слушая других.ЛевВенера и Марс в вашем знаке в неплохое форме, а все Львы – чрезвычайно заняты собой. И это правильно, так что звезды будут вам только содействовать. Слишком активная социальная жизнь вам сейчас не очень полезна, хотя Новолуние пробудит к ней интерес. Будьте осторожны с новыми знакомыми, группами в соц.сетях.ДеваДевы, которые пока не думают об отпуске, не так уж и неправы – для вашего знака сейчас время деловой активности. Начинать новые проекты, менять работу на этой неделе не стоит, а вот заниматься завершением дел – вполне. Если вам будут поступать предложения, будьте критичны и обещайте дать ответ после 19 июня.ВесыОчередной жизненный этап подходит к концу, и вам нужно подвести итоги. Что удалось сделать этой весной, что не получилось? Не преувеличивайте свои недостатки, старайтесь быть объективными! Эта неделя поставит перед вами задачи, связанные со здоровьем, а Новолуние принесет темы отпуска или учебы.СкорпионВсю неделю вам придется больше заниматься другими людьми, чем собой. В среду и четверг Скорпионам следует держать под контролем отношения – у ваших партнеров много эмоций, событий или вопросов к вам. Ближе к Новолунию усильте бдительность относительно финансов – есть риск столкнуться с мошенниками.СтрелецХотите похудеть или избавиться от вредной привычки? Эта неделя прекрасно подходит для расставания со всем, что мешает вам быть в хорошей физической форме. Настройтесь решительно, и звезды помогут! С пятницы на первый план выйдет личная жизнь. Перемены там будут сопряжены с поисками истины.КозерогТерпение и труд все перетрут! У вас получится довести до нужного результата дела, связанные с детьми, творческими проектами, занятиями спортом. Главное – не переусердствуйте с нагрузкой, так как Новолуние подставит вопрос о здоровье, образе жизни. Не навредите себе перфекционизмом.ВодолейЗвезды придадут сил, чтобы вы смогли доделать затянувшийся ремонт или наоборот, перейти от подготовки к реальным делам. Все, что связано с домом и семьей, можно будет закончить или привести в порядок. Новолуние обещает принести новые волнующие чувства, вдохновение. Будьте осторожны, не обманитесь!РыбыСатурн в вашем знаке нажал на «стоп», так что разборки с собой в самом разгаре! Не оставайтесь наедине с проблемами, если они действительно мешают жить – идите к психологу. Рыбам, которые занимаются домашними делами и недвижимостью, Новолуние может принести неясности, задержки, нестыковки.