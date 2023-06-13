Гуманитарный груз от Владимирского региона для пострадавших от обстрелов ВСУ районов прибыл в...

Гуманитарный груз от Владимирского региона для пострадавших от обстрелов ВСУ районов прибыл в Белгородскую область.К другим новостям...В Белгородскую область прибыл гуманитарный груз, который передал наш регион в пострадавшие от обстрелов ВСУ районы.Сотни коробок с продуктами, детским питанием и предметами первой необходимости. Напомню, груз сформирован по поучению губернатора, Александра Авдеева. В пункты временного размещения переданы подушки, матрасы, постельное бельё.Добавлю, в общей сложности в пострадавшие территории Белгородской области наш регион отправил 20 тонн гуманитарной помощи.