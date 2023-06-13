Все они подписали контракты с Минобороны.

Из Владимирской области в зону СВО отправились более 20 добровольцев. Все они подписали контракты с Минобороны.Провожали бойцов от Дома культуры молодёжи во Владимире, куда пришли волонтёры, священнослужители, родные и друзья. Среди новобранцев был и представитель казачества Сергей Ж.«Для меня Родина – это вера, моя семья, дети и внуки. Своим так и сказал, собирая вещи, – я вернусь и вернусь с победой!» – подчеркнул он.Добавим, что сегодня губернатор посетил пункт отбора на военную службу. Глава региона проверил выполнение поручения по благоустройству территории.