Известный владимирский вокальный дуэт Иван и Ольга Лескины ко Дню России написали песню Родины...

Известный владимирский вокальный дуэт Иван и Ольга Лескины ко Дню России написали песню "Родины сыны".Она посвящена воинам-участникам специальной военной операции. Репортаж Веры Куликовой.- Мы терпели до конца, мы не лезли первым в драку, но пределы есть всему и настал для нас предел.Есть работа для бойца и поднялись в атаку, чтоб урок задать тому, кто нас слышать не хотел."Родины сыны"- песня, созвучная времени. Её дуэт "Иван-Ольга" написал после поездки в зону специальной военной операции. Вместе с губернатором Александром Авдеевым. Артисты решили поддержать наших бойцов и дали концерт на передовой в День Победы. После возвращения поделись мыслями и эмоциями со своим давним другом и соавтором, поэтом Александром Капусткиным.Иван Лескин, певец, автор аранжировки (дуэт ИванОльга):- Рассказали что там были, что там видели. Все эти землянки , глаза этих бойцов наших и буквально в 2 часа ночи звонок смски. Оля говорит, наверное, написал. Оля открывает утром точно, и утром сразу же у нее мелодия, все, а я в процессе уже начал делать аранжировку.Мелодию по словам певицы и композитора Ольги Лескиной она написала моментально. Едва увидела строки Александра Капусткина.Ольга Лескина, певица , композитор (дуэт ИванОльга):- Когда любую песню смотришь, анализируешь, читаешь, слушаешь и всегда припев идет, то есть он поется или не поется. И когда у меня просто пошла Во все века есть Родины сыны, я поняла все полилась эта мелодия.- Во все века есть Родины сыны,что защитят когда приходят беды.И если есть начало у войны, то значит будет в ней и День Победы.А потом- две недели- работа. С утра до поздней ночи. Иван и Ольга уверены: "характер" песни отразил ту миссию, которую сейчас выполняют участники специальной военной операции. Те, кто защищает страну. Дуэт надеется, что песня "Родины сыны" обязательно найдёт отклик у слушателей.Иван Лескин, певец, автор аранжировки (дуэт ИванОльга):- Мы смотрели на них вот ребята они сейчас с нами стоят. Они слушают нас. Они завтра уйдут и могут вообще не прийти. Я даже внутри пересмотрел. Песни поешь патриотические, ты каждое слово душой, мозгом , сердцем понимаешь.Ольга Лескина, автор музыки, певица , дуэт ИванОльга:- Чтобы каждое слово написанное про сегодняшний день, чтобы люди были вместе с нами, с этой песней и видели что там и что мы должны здесь сделать в нашем тылу.Официальная премьера песни уже скоро. Первыми ее услышат владимирцы.- Поработают ребята с божьей силой до конца за Россию , за народ!Вера Куликова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.