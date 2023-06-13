Какие сорта клубники выращивают фермеры нашего региона? И чем такие ягоды отличаются от магазинных?...

Какие сорта клубники выращивают фермеры нашего региона? И чем такие ягоды отличаются от магазинных? В нашем следующем репортаже.- Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится.Чтобы собрать урожай первых сладких ягод, волшебная дудочка не понадобится: на ферме «Суздальская ягода» спелая клубника так и просится в корзинку. Сезон сбора в этом году начнется в середине июня.Сергей Жданов, руководитель фермерского хозяйства «Суздальская ягода»:- Весна на 2 недели раньше пришла, и все сельхозугодья засеяли тоже на 2 недели раньше. И, видимо, этот сезон тоже будет на 2 недели раньше — то есть первые ягоды у нас 10 июня, хотя раньше это было числа 20-го.Начинали фермеры Ждановы с 6 километров грядок. Сейчас общая длина делянок - в два с половиной раза больше, это около 70 тысяч кустов клубники. Сорта ягод подбирают так, чтобы собирать урожай как минимум всё лето. Сверхранние и ранние , поздние и среднепоздние, и, конечно, ремантантные — Фурор и Дульсинея. Кусты уже усыпаны ягодами. В этом году немало новых сортов — Вимаксима, Лималексия, Румба, Фалько.Сергей Жданов, руководитель фермерского хозяйства «Суздальская ягода»:- Классический просто сорт — Эльсанта, это такой прям «бабушкин» вкус, прямо воспоминания из детства. Шикарная ягодка, небольшая, но очень вкусная, классная.И хороша для переработки — аромат от компота, варенья и пирогов с такими ягодами просто фантастический.Сергей Жданов, руководитель фермерского хозяйства «Суздальская ягода»:- Хоней тоже для переработки замечательный. Он прямо — и цвет дает насыщенный, и вкус такой сбалансированный — просто замечательный.Один из самых популярных сортов — Азия, продукт итальянской селекции. Плоды от классических конусообразных до необычных форм — в виде колокольчика или перчатки. Вес самых маленьких таких ягод — 30-35 грамм.Сразу после сбора клубнику помещают в холодильник — он находится прямо в поле. А срок хранения — главное отличие фермерской клубники от магазинной, которая хранится довольно долгоСергей Жданов, руководитель фермерского хозяйства «Суздальская ягода»:- Срок хранения у них бывает до 3-х недель, а как этого можно добиться? В клубнике не должно быть сахаров. Она должна быть пустая, водяная, тогда она не будет портиться.У нас клубника под солнышком греется, спеет, краснеет — красивая, вкусная, сладкая. Сроки хранения — 3-4 дня в холодильнике.Доставляют «Суздальскую ягоду» в рефрижераторе. Так лучше всего сохраняется свежесть клубники. Заказ и доставку можно оформить на сайте, а купить - прямо на ферме в посёлке Содышка или на парковке бизнес-центра «Типография». За рассадой клубники дачников ждут весной и в конце августа. Фермеры обещают: будут все сорта.Наталья Головешкина, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир".