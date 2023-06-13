Музыкальная экспедиция выступила с концертом в уникальной усадьбе Владимирской...

"Музыкальная экспедиция" выступила с концертом в уникальной усадьбе Владимирской области."Музыкальная экспедиция" добралась до села Сима Юрьев-Польского района. Об уникальности точки на концертном маршруте - Любовь Клюквина.С замиранием сердца, затаив дыхание. Так "Музыкальную экспедицию" встретили жители Юрьев-Польского района. Концерт в усадьбе Голицыных - как одна сильная доля.Артём Варгафтик, ведущий "Музыкальной эуспедиции":- Никакая специальная подготовка, никакое образование дополнительное, никакое "я в этом не разбираюсь, я не ходил в музыкальную школу" - это все неправда, это все не нужно, это все - лишнее. Настоящее нормальное классическое искусство по-умолчанию доступно любому, кто готов слушать. Если все произошло правильно, он захочет ещё музыки. А её, слава богу, столько, что жизни не хватит.Фестиваль знакомит земляков с великой русской музыкой. Все ради эмоций зрителя. Репертуар исторический, героический - от "Войны и мира" Прокофьева до "Жизни за царя" Глинки. О последнем редчайший голос фестиваля.Василий Хорошев, директор областного музыкального колледжа им. Бородина:- Оно монументальное, оно подлинно русское и формирует в себе тип личности, написанный гениальным Глинкой. Ваня, молодой мальчик, человек мечтает, готов на всё, чтобы защитить своего царя. Вот в этом его гениальность.Связь времен удивляет. Ровно 200 лет назад в петербургском зале Филармонического общества Николай Голицын организовал мировую премьеру "Торжественной мессы" Бетховена. Теперь площадка рядом с его усадьбой собирает благодарных слушателей "экспедиции". Впервые участники фестиваля побывали в селе Сима 5 лет назад. Тогда здание было в удручающем состоянии. Сегодня масштабные реставрационные работы завершены. По стилю и классу реставрации усадьбу Голициных сравнивают с самыми амбициозными и дорогими проектами столицы.Дмитрий Белоусов, глава муниципального образования Симское Юрьев-Польского района:- Вот этот флигель полностью разрушен. Вот он, да. Полностью разрушен. А это восстановим. Вот тут у меня 10 квартир живут. Построим двухквартирные дома, двухквартирные. По социальной норме. Не то, чтобы эта халупа стоит столько-то и такую же лачугу дадут. Нет...Народ с удовольствие пойдёт!В усадьбе жила тётушка легендарного российского полководца, любимого ученика Суворова, князя Петра Багратиона. Он приезжал сюда, как к себе домой. Именно здесь он получил весть о вероломном нападении Наполеона и здесь же скончался от ранений, полученных на поле Бородинского сражения.. На фестивале - председатель историко-патриотического объединения "Багратион".Григорий Бродский, председатель историко-патриотического объединения "Багратион":- Мы тоже привезли некоторые подарки, которые будут служить для дальнейшего возрождения этого замечательного места на земле. Сегодня, в частности, мы привезли архивные документы, "руку" самого Петра Ивановича Багратиона, икону святителя Спиридона Тримифунского, покровителя всех добрых дел. А самое глвное, мы привезли с собой тепло наших сердец и глубокую благодарность.Музейное пространство обещают расширить, а выставку пополнить ещё более интересными экспонатами. И "Музыкальная экспедиция" открывает обновленную усадьбу для туристов, ценителей классической музыки и великой истории.Любовь Клюквина, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".