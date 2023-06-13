Ими воспользовались больше 670 тысяч человек.

За январь-май 2023 года на станциях Горьковской железной дороги поездкой на двухэтажном поезде воспользовались около 677 тысяч пассажиров - это на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.Через Владимирскую область проходят двухэтажные поезда, курсирующие по маршрутам Москва – Чебоксары, Москва – Казань, Москва – Ижевск, Москва – Йошкар-Ола.В двухэтажных вагонах пердусмотрены системы контроля безопасности, установки для поддержания микроклимата, экологически чистые туалеты, мультимедийное оборудование. Кроме того, двухэтажные поезда адаптированы для маломобильных пассажиров.