На заседании Президиума огласили итоговый список кандидатур для выдвижения в депутаты парламента...

На заседании Президиума огласили итоговый список кандидатур для выдвижения в депутаты парламента Владимирской области.На заседании Президиума регионального политического совета "Единой России" огласили итоговый список кандидатур для выдвижения в депутаты парламента Владимирской области.Общеобластную часть областного списка возглавил губернатор Александр Авдеев. Также в первую "пятёрку" вошли депутаты Законодательного Собрания Владимир Киселёв и Юрий Фёдоров, сенатор Российской Федерации Ольга Хохлова и член Общественной палаты Екатерина Меркурьева. Предложения в итоговый список кандидатов направлены на согласование в Генсовет "Единой России" и будут утверждены на предстоящей конференции регионального отделения партии.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения "Единой России":- Также мы сегодня утвердили более 100 человек, которые прошли отбор в порядке предварительного голосования, которое прошло в электронном виде и более 100 человек будут представлять уже наши территориальные группы. Это и врачи, и спортсмены, и общественные деятели, много волонтёров, много молодёжи. "Единая Россия" подготовила мощную команду, с которой будет выступать на выборах. Уверен, что люди выразят поддержку.