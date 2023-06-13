Столичная актриса Варвара Шмыкова подарила старшему сыну товарища для игр.

Столичная актриса Варвара Шмыкова подарила старшему сыну товарища для игр.Актриса Варвара Шмыкова прославилась ролью в сериале "Чики", а запомнилась телезрителям благодаря рыжим волосам и множеству веснушек, а также своему раскрепощенному поведению.Немалую роль в этом сыграл и первый муж женщины Евгений Козлов: он воспевал красоту любимой в своем блоге такое продолжительное время, что помог ей полностью избавиться от комплексов. Тем не менее, после того, как между супругами пробежала черная кошка, Варвара, по мнению некоторых, горевала совсем недолго.Уже в 2021 на светских мероприятиях Варвара Шмыкова стала появляться с новым избранником Даниилом Радловым, однако она не стремилась посвящать общественность во все подробности их взаимоотношений. Лишь спустя год после заключения второго брака женщина рассказала о своем новом матримониальном статусе.Так же она поступила и со второй беременностью: поклонники увидели растущий животик Шмыковой лишь на шестом месяце. Время, тем не менее, пролетело быстро, день икс настал и теперь Варвара Шмыкова показала новорожденного ребенка.Фото, на котором новоиспеченная семья позирует втроем, разместил в своем блоге Даниил Радлов. Рассказал муж Варвары Шмыковой о том, что малыш появился на свет в ночь на 11 июня, а имя Лука пришло к нему во сне накануне дня родов."Наш такой долгожданный, и в то же время настолько своевременно появившийся на свет сыночек", – с нежностью подписал снимок избранник Варвары Шмыковой.