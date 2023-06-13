Известная певица Бьянка разоткровенничалась о любимых блюдах и своих кулинарных способностях.

Известная певица Бьянка разоткровенничалась о любимых блюдах и своих кулинарных способностях.В далеком 2018 году Татьяна Липницкая стала женой гитариста Романа Безрукова. Однако радовались новоиспеченные супруги своему счастью недолго. Спустя несколько месяцев брак распался, и пара развелась. С тех пор певица живет для себя и наслаждается статусом холостячки.Выяснилось, что сейчас Бьянка не взваливает на себя слишком много домашних дел. Например, звезда очень мало времени проводит у плиты. В беседе с брюнетка рассказала, что умеет готовить, но почти этого не делает."Когда есть совсем нечего, могу яичницу сделать, яйца сварить. Если бы сейчас готовила, то это была бы жареная картошка, которую я не ем уже как два месяца, и жареные яйца", – поделилась исполнительница.Кроме того, знаменитость рассказала о своих предпочтениях в еде. Помимо яиц и картошки, бывшая жена Безрукова любит необычные блюда с насыщенным вкусом. По словам певицы, больше всего ей нравится азиатская еда и морепродукты, а также острая пища.Впрочем, в последнее время Бьянке приходится сильно ограничивать себя и отказываться от любимых блюд. Ранее "Дни.ру" писали, что исполнительница решила . Для этого звезда начала соблюдать строгую диету и даже запланирована поездку в специальный лагерь для худеющих.