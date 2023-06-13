Новость о госпитализации певца Стаса Пьехи породила множество слухов.

Новость о госпитализации певца Стаса Пьехи породила множество слухов.На днях появилась информация о том, что Стас Пьеха попал в кардиореанимацию. СМИ сообщали, что артисту стало плохо ночью, у него заболело сердце. Сам певец признался, что испугался за свою жизнь. А в Сети тут же предположили: у 42-летнего внуканародной артистки СССРинфаркт. Поклонники не на шутку испугались за мужчину.Мать певца Илона Броневицкая, отвечая на вопрос об инфаркте, сделала опровержение. Мол, ничего такого не было, и госпитализация Стаса не является поводом для обсуждений. "Какой инфаркт? Он молодой", – сказала артистка. По словам певицы, такое может произойти с каждым.Броневицкая дала понять, что Пьеху выпишут уже на этой неделе, так что его состояние здоровья не представляет опасений. Она призвала журналистов обращать внимание на более важные темы. Слова Илоны Александровны приводит "".Ранее Стас Пьеха сам сообщал о своем состоянии после госпитализации. Он тоже говорил, что это не инфаркт. А еще артист удивился тому, как много информации о его проблемах со здоровьем появилось в интернете в то время, как врачи еще не огласили диагноз. Подробнее об этом "Дни.ру".