Первый международный фестиваль резьбы бензопилой прошел во Владимирской области. В...

Первый международный фестиваль резьбы бензопилой прошел во Владимирской области.В Гусь-Хрустальном прошёл 1-ый международный фестиваль резьбы бензопилой. Подробности в нашем репортаже.Грубый и неотёсанный дуб обрёл формы изящной Лисы и Колобка из одноимённой сказки. На работу ушло два дня, как и предусмотрено правилами фестиваля. По задумке автора из Белоруссии. персонажи не только подружились. Их объединила любовь к спорту. Уже 35 лет Иван работает с деревом и каждый раз находит новые идеи для творчества.Иван Микулко, участник фестиваля- Я дал жизнь Колобку. У Лисы сзади четвёртый номер потому, что сначала был заяц, волк, потом медведь, а лиса была четвёртая. И они, как бы, лиса-футболист и Колобок-мяч.Ещё шесть участников из Владимирской, Московской областей и Удмуртии показали высшее мастерство. В мир детства уносят Баба-Яга, Маша и Медведь, сказочные кот, сова и предвестник солнца петух. Победителей здесь нет. Фестиваль проводится не ради соревнования, а для популяризации искусства и профессии резчика по дереву среди молодёжи.Игорь Володин, организатор фестиваля резьбы бензопилой по дереву- 2023":- Нет ничего, как говорится, ценнее ни скульптур деревянных, а именно передачи своих знаний, направлений и детей, которые зажглись. Это самое важное. Поэтому, это всё, честно говоря, сделано для наших детей, для нашего будущего.Игорь Володин обучает детей искусству резьбы по дереву. Ребята на фестивале в роли подмастерьев. Но есть и авторы. Например, Александр. Уже десять лет он совершенствует свой талант и для фестиваля вырезал петуха. Работают резчики бензопилами, болгарками и стамесками.Александр Баринов, участник фестиваля резьбы бензопилой по дереву 2023:- Материал у нас сегодня тополь - это подходящее дерево для резьбы, очень хорошо шлифуется.- Сначала рисуется эскиз, обговаривается всё. Затем он делается из пластилина.- И начинается работа.Если ребята помогают резчикам, то девчонки проводят мастер-классы. Нелли год занимается барельефом и оттачивает технику создания морского пейзажа.Нелли Гущина, участница фестиваля:- Это гипсовая шпаклёвка. Работаем мы на гипсокартоне гипсовой шпаклёвкой и всё это раскрашиваем акрилом.- На самом деле, сначала кажется, что это очень сложно, но потом понимаешь, что не так уже.Гости фестиваля отмечают его пользу для детей. Увлечь полезным занятием юные умы - благородное дело.Елена, гостья фестиваля:- Может быть, они увидят что-то интересное в этом, захотят позаниматься. Спорт, допустим, не всем заходит, может быть руками что-то поделать захотят.Фестиваль планирует расширять свою географию и благодаря творчеству его участников, радовать детишек встречами с новыми обитателями парка "Сказка".Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир