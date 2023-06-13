Подведены итоги футбольного сезона: Муром занял второе место во втором дивизионе. И новости...

Подведены итоги футбольного сезона: "Муром" занял второе место во втором дивизионе.И новости спорта. Футбольный клуб "Муром" по итогам Первенства России во втором дивизионе занял второе место в группе.В финальном матче сезона футболисты с берегов Оки сыграли вничью с победителем чемпионата, Ленинградцем- счёт 1-1. На гол гостей в первом тайме на шестьдесят шестой минуте ответил Лео Чаукин, оказавшийся первым на добивании. Напомним, второй дивизион первенства России этим летом в процессе реформирования. Команды будут разделены на три группы. И "Муром" своим успешным выступлением завоевал право играть в "золотом" дивизионе "А".Евгений Перевертайло, главный тренер ФК "Муром":- Поздравляю весь Муром, Муромский округ с достижением такого результата. ПОтому что это заслуга всех. Болельщиков прежде всего, которые нас поддерживали. И очень это ощущалось. Не только дома и на выездных играх. Руководство, тренерский и административный состав, медицинский, работников стадиона и так далее. Ну и, конечно, первично это игроки.У Владимирского Торпедо- шестое место. Но учитывая, что перед началом второго этапа турнира, черно-белые располагались на последней строчке, это неплохой результат. Владимирцы уступили лишь победителю группы, "Ленинградцу".В финальном мачте "Торпедо" одержало домашнюю победу на Санкт-Петербургской "Звездой". Контракт с главным тренером команды Александром Горбачевым будет продлён. По итогам сезона команда попадает в дивизион Б, но поскольку окончательный состав групп пока не сформирован и некоторые клубы, испытывающие финансовые сложности могут отказаться от участия в турнире, черно-белые имеют шанс оказаться в "серебряной группе".