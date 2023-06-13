Договор на приобретение 100 автобусов для столицы областного центра заключён. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале главы города Владимира и на официальном сайте Правительства

Договор на приобретение 100 автобусов для столицы областного центра заключён. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале главы города Владимира и на официальном сайте Правительства области. Из сообщения в телеграм-канале главы г. Владимира Дмитрия Наумова В рамках продолжения работы по обновлению подвижного состава и повышению качества пассажирских перевозок «Владимирпассажиртранс», при поддержке Правительства Владимирской области и администрации