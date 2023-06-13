На территории НПЗ загорелась установка по сжиганию избыточного газа.

На территории НПЗ загорелась установка по сжиганию избыточного газа.Во вторник, 12 июня, в седьмом часу утра сотрудники МЧС получили сообщение чрезвычайном происшествии в Краснодаре. На территории местного НПЗ загорелась установка по сжиганию избыточного газа.По данным , прибывшим на место пожара расчетам удалось ликвидировать открытый огонь. Как отмечает , нефтеперерабатывающий завод расположен недалеко от Яблоновского моста.Во время пожара черный густой дым с его территории был виден за несколько километров. При этом огонь охватил площадь всего 20 квадратных метров, уточняет портал . Сообщений о пострадавших пока не поступало.