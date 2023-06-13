Присяжные во Владимирской области признали виновными, нанятых через интернет...

Присяжные во Владимирской области признали виновными, нанятых через интернет наркокурьеров.Александровским городским судом с участием присяжных заседателей вынесен приговор в отношении двух межрегиональных курьеров за транспортировку наркотиков в особо крупных размерах. Подсудимые свою вину отрицали.Однако присяжные признали обоих виновными в том, что получив по сети «Интернет» указание от неустановленного лица, они приехали забрать из тайника в лесу 5 кг запрещенных веществ.Но приговоры у осужденных оказались не равны. Одного из них был присяжными признан заслуживающим снисхождения, второй - нет.С учетом снисхождения один получил 12 лет строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и со штрафом в размере 500 000 рублей. Второй - 14 лет 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом в размере 500 000 рублей, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Изъят в пользу государства автомобиль одного из подсудимых, как средство совершения преступления.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com