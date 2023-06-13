Прокуратура Владимиркой области выявила более 900 нарушений в сфере оплаты труда за 2023 год. В...

Прокуратура Владимиркой области выявила более 900 нарушений в сфере оплаты труда за 2023 год.В прокуратуре Владимирской области было проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросу противодействия правонарушениям в сфере соблюдения трудовых прав граждан.В ходе совещания было отмечено, что в 2023 году прокурорами в сфере оплаты труда выявлено более 900 нарушений, в связи с чем внесено более 100 представлений, более 100 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. А также назначены штрафы на сумму более 140 тысяч рублей, в суды направлено более 100 исков, возбуждены 2 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В прокуратуре отметили, что удалось полностью погасить задолженность по оплате труда на территории региона в организациях, являющихся респондентами Росстата. Но по-прежнему имеется задолженность у организаций, которые респондентами не являются.На совещании также выступили прокуроры городов и районов, на территории которых расположены организации, имеющие долги по зарплате.Прокуратура наметила конкретные мероприятия, направленные на решение проблемных вопросов в сфере оплаты труда.Фото pxfuel.com