Прокуратура Владимирской области нашла многочисленные нарушения в электроэнергетическом хозяйстве...

Прокуратура Владимирской области нашла многочисленные нарушения в электроэнергетическом хозяйстве региона.Начиная с того, что с декабря 2018 года в регионе не размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, которые используются для расчета субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг для населения. М в январе губернатору было вынесено соответствующее представление. В итоге, размер финансирования региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг увеличен с 88 до 105 млн рублей. Это позволило увеличить размер компенсаций для малоимущих, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Оценка надежности эксплуатации электроэнергетических систем и технического состояния объектов электросетевого хозяйства практически во всех районах области выявила многочисленные факты ненадлежащего содержания линий электропередач и трансформаторных подстанций, невыполнения требований в области энергосбережения.Проверки Александровской, Собинской, Муромской, Ковровской прокуратур показали, что администрациями Александровского, Собинского, Муромского, Ковровского районов не приняты меры по постановке на учет бесхозных объектов энергоснабжения. А в деревне Торжково Судогодского района электричество поступало с пониженным напряжением.Кроме того, Камешковской, Александровской, Ковровской, Киржачской, Суздальской, Меленковской, Собинской, Гусь-Хрустальной прокуратурами, прокуратурой г. Владимира установлены факты бездействия 41 организации жилищно-коммунального комплекса по взысканию задолженности за энергоресурсы.Нарушения сроков подключения к электрическим сетям установлены Александровской, Суздальской, Собинской, Судогодской прокуратурами.Сетевыми организациями допускались факты несвоевременного устранения аварий на объектах электроснабжения Камешковского, Киржачского, Селивановского, Гусь-Хрустального, Гороховецкого, Ковровского и Вязниковского районов устранены за пределами установленных 24 часов.Допускалось нецелевое использование денежных средств граждан, оплаченных за коммунальные услуги.На территории СНТ «Мелиоратор-1» в Судогодском районе в охранной зоне высоковольтной линии электропередач организовано строительство объектов жилого и хозяйственного назначения. И так далее.Всего в результате прокурорских проверок выявлено 264 нарушения, внесено 99 представлений, возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, принесены 125 протестов, объявлено 2 предостережения, в суд направлено 1 исковое заявление, по 2 материалам возбуждены уголовные дела.Благодаря прокурорскому вмешательству пресечено 64 факта нарушения сроков технологического присоединения к электросетям, отремонтировано 22 тыс. метров линий электропередач.Фото: https://www.pxfuel.com