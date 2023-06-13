Почти во всех районах 33-го региона обнаружены многочисленные факты ненадлежащего содержания ЛЭП и трансформаторных подстанций.

Прокуратура Владимирской области выявила 264 нарушения в работе энергетиков. Почти во всех районах 33-го региона обнаружены многочисленные факты ненадлежащего содержания ЛЭП и трансформаторных подстанций.В числе прочего власти Александровского, Собинского, Муромского, Ковровского районов не постановили на учёт бесхозяйные объекты энергоснабжения. Жителям Судогодского района подавали электричество с пониженным напряжением. Существуют проблемы с платежами за свет. Выявлены нарушения сроков подключения к электрическим сетям. Определены изношенные участки сетей, на которых имелся высокий объём потерь электрической энергии.Диспетчерские службы Владимира, Мурома, Коврова, Гороховецкого, Селивановского, Меленковского Юрьев–Польского районов допускали случаи ненадлежащего сбора и обмена информацией об инцидентах на объектах инфраструктуры.«Сетевыми организациями допускались факты несвоевременного устранения аварий. В Камешковском, Киржачском, Селивановском, Гусь-Хрустальном, Гороховецком, Ковровском и Вязниковском районах люди сидели без света дольше суток», - подчеркнули в надзорном ведомстве.Всего внесено 99 представлений и 125 протестов, возбуждено 37 административных и два уголовных дела. Пресечено 64 факта нарушения сроков присоединения к электросетям, отремонтировано 22 тысяч метров линий электропередач.Устранение всех проблем находится на контроле прокуроров.