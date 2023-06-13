Прокуратура выдала главе города представление.

Мэрию Владимира через суд пытаются заставить ускорить ремонт дороги «Спасское — Мосино». Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.Ещё в 2021 году при содержании автомагистрали были выявлены нарушения. Прокуроры обязали чиновников привести проезжую часть в порядок до 1 июня текущего года.Власти решили заняться реконструкцией объекта. В частности, запланировано устройство остановочных павильонов, разворотной площадки, тротуаров, сетей инженерно-технического обеспечения. Однако в назначенный срок администрация не уложилась. На сегодняшний день выполнена лишь разработка проекта планировки и межевания, проводятся общественные обсуждения.Прокуратура выдала главе города представление. В службу судебных приставов направлен исполнительный лист в целях принудительного исполнения решения.